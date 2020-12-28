【專家點評】安聯：價值型投資受惠經濟重啟

2021年的經濟復甦仍不明朗，投資者需要更多元化的組合─不應只投資近期表現理想的地區、行業和策略。投資者或會看到大規模貨幣及財政刺激措施副作用，特別是數個主要資產的估值會偏高，需要審慎選擇證券和地區。相較2020年表現出色的美國，歐洲及新興亞洲股票或提供更佳價值，持續的低收益率環境可望為亞洲債券及環球企業債券帶來吸引的投資機會。

展望區域經濟，若疫苗如預期般有效，並得到廣泛接種，預期可看到美國經濟強勁增長。在經濟活動回復至危機前的水平之前，持續的貨幣和財政刺激措施對於支撐整個經濟尤其是小型企業十分重要。雖然如此，預期美國的個人破產率及企業無法履行財務責任的情況會增加。

歐盟的私人消費或受惠政府的針對性措施，預期當前的高儲蓄率將趨向正常化及消費者信心回升。我們對消費者行為普遍樂觀，但可能需要一段時間才回復至正常水平。現時尚不清楚消費者對疫情相關不確定性持續有何反應，或者大規模疫苗接種可如何發揮作用。政府開支有助防止經濟崩潰，大規模的支出計劃，如7,500億歐元的復甦基金，是應對危機的重要一步，亦是歐洲團結的象徵。儘管需求前景不明朗，但預期投資活動可在2021年回升。企業的利潤壓力或會減輕，產能使用率有望上升。

英國受重創的行業(如酒店、餐飲服務、交通、消閒和藝術)可受惠低基數效應，年化增長率得以提高。電子商務加快發展，預期可推動物流業強勁增長。財政措施帶動基建投資，建築業可望受惠。

資產類別方面，就股票而言，美國以外一些被低估的地區或可表現理想，尤其是若環球經濟增長反彈，投資者可留意歐洲和新興市場的潛在價值型周期性機會。考慮北亞和中國的長期增長主題，例如中國對新基建的投資，以及亞洲的電子商務、5G和人工智能等數碼化趨勢。另新興市場股票的前景參差，例如波蘭和墨西哥的短期前景較佳，俄羅斯和巴西則仍面對重重挑戰，然而當資本開始回流時，它們或可反彈。

價值型投資風格表現落後，相對增長型股票，最近出現很大折讓，因此價值型周期性股份(包括部分工業及金融股)或可受惠於環球經濟逐步重開。

至於定息收益，隨着環球經濟增長復甦，故看好再通脹主題，可能是美國「曲線走峭」交易，以及配置於息差產品。政策制訂者希望維持低利率以支持經濟復甦，投資者或可預期寬鬆的貨幣政策將會持續，包括量化寬鬆以及接近零(甚至負數)利率。

另外，私募市場近數十年顯著增長，主因其有能力為機構投資者提供潛在的超額回報，及另類收入來源。亞洲是其中一個例子，可為私募市場投資者提供機會。增長機會供不應求，因中產階級崛起、消費增長、生產力提高及數碼化迅速發展，前景理想。

我們預期可看到更多的投資機會，同時估值預期及信貸條件可望回到更合理水平。

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