上實城開組合營發展武漢地產項目 另中標天津住宅地
2020年12月28日 07:41
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上實城市開發(00563)公布，公司持股59%的附屬上海城開與中庚集團訂立合作協議，藉以合組合營企業，收購位於中國湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區之武漢地盤之土地使用權，並開發武漢地盤。
合營公司以約13.29億人民幣(下同)成功中標武漢地盤之土地使用權，其總地盤面積約為25.8萬平方米，估計建築面積約為44萬平方米。指定用途為科研設計用地，為期50年；商業用地，為期40年及住宅用地，為期70年。
合營公司將由上海城開及中庚分別擁有49%及51%權益，根據合作協議擬投入之資本承擔總額將約為8.869億元，將由上海城開及中庚按彼等各自於項目公司之股權出資。因此擬由集團支付之資本承擔約為4.346億元。
上實城開同時公布，成功中標位於天津市河東區工業大學3號地塊之土地使用權，需支付之土地出讓金為26.6億元。該地塊總地盤面積約為4.21萬平方米，為住宅用地，可開發為約11.58萬平方米之住宅項目。該地塊鄰近天津市河東區地鐵5號線，配套設施完善。
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