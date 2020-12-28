上實城開組合營發展武漢地產項目 另中標天津住宅地

合營公司以約13.29億人民幣(下同)成功中標武漢地盤之土地使用權，其總地盤面積約為25.8萬平方米，估計建築面積約為44萬平方米。指定用途為科研設計用地，為期50年；商業用地，為期40年及住宅用地，為期70年。

合營公司將由上海城開及中庚分別擁有49%及51%權益，根據合作協議擬投入之資本承擔總額將約為8.869億元，將由上海城開及中庚按彼等各自於項目公司之股權出資。因此擬由集團支付之資本承擔約為4.346億元。

上實城開同時公布，成功中標位於天津市河東區工業大學3號地塊之土地使用權，需支付之土地出讓金為26.6億元。該地塊總地盤面積約為4.21萬平方米，為住宅用地，可開發為約11.58萬平方米之住宅項目。該地塊鄰近天津市河東區地鐵5號線，配套設施完善。

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