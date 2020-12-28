【樓民熱話】豪宅連環炒爆蝕讓！民生住宅將是下一波？

對歷史稍有涉獵的朋友都知道，「歷史不會簡單的重複」，但總是驚人的相似。因此了解過去，對於判斷未來是有非常大的幫忙。樓市亦是如此，由過去十多年的樓價飆升足迹及時序，足以窺探樓市走向。目前無論商舖、商廈、工廈，或是豪宅、納米樓及車位都已炒爆，下一波的冧價將是中、下價民生住宅！

經歷了1997年至2003年長達6年的摧殘，香港樓市終於迎來樓價見底回升。及至2008年發生金融海嘯，雖然樓價一度下跌，惟美國開始量化寬鬆之後，促使海外熱錢流入香港撐起樓市。

加上，2003年後內地自由行遊客逐年遞增，且2008年北京奧運之後，中國經濟增長愈發蓬勃，各方資金率先炒起商舖，然後是商廈，再來是內地豪客不問價炒起豪宅，足迹遍及九龍站、港島半山、山頂及南區。掃起豪宅價格後，資金才追逐中、下價樓，先是港島、九龍，再到新界區納米單位，最後才是車位。

睇完歷史，再看一看樓市現況。首先，舖市、商業樓宇大概於2017年見頂，今年開始步入炒爆階段，屢屢傳出大蝕讓離場個案，跌價4成求售比比皆是。

再來是住宅市場，隨內地近年經濟增長轉弱，內地豪客因為供不起，被逼蝕讓的個案更是血淚斑斑！近期「最傷」當屬香港仔深灣9號的單號花園洋房，具內地背景的原業主持貨4年帳面蝕3,800萬。另外山頂白加道28號單號屋，由具內地背景的原業主於2015年11月以5.42億元購入，持貨5年期間曾多於1次承按及貸款，最終帳面蝕約1,200萬元沽貨。

早前更有兩宗銀主一籃子豪宅掟貨個案。包括早於2017年購入3伙九龍區大宅的內地客，當年斥資逾1.23億元，現由銀主透過代理招標放售。同時亦有本地豪客「供唔掂」，被收物業包括港島南區淺水灣道56號單位、西半山蔚然在內的4伙單位，銀主現叫價逾3.3億元放售。

此外，就連受「林鄭Plan」高成數按揭「保障」的中下價樓，亦都屢現蝕讓。其中西營盤薈臻高層D室一房戶，持貨逾8年帳蝕逾8%離場。又如筲箕灣柏匯211方呎細戶，僅售438萬元，原業主扣除各項使費後微蝕。再如黃大仙鑽嶺開放式戶以370萬元售出，原業主揸5年帳面貶值約2.8%。

隨環球經濟繼續受新冠肺炎打擊，香港短期內走出經濟困境的機會渺茫，最怕是如1997至2003年的長期陰乾；況且許多香港人在過去一年半已是寅吃卯糧，若然要再捱多一、兩年，有幾多業主可以捱下去？因此，上車人士現時最應該是積穀防饑，而非搏命借盡9成按揭撲入市「接刀」之時，正所謂「寧買當頭起，莫買當頭跌」。

東網產經專欄作者 林南冧

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