【市前重點睇】道指期貨向好 金價升上1888美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.2；港匯反覆處7.7537；離岸人民幣(CNH)報6.518；美元兌日圓報103.5；歐元企1.2206；英鎊處1.357。金價升上1,888美元。布油企51.37美元；紐油失守48美元。道指期貨升逾50點。

●陷入監管風暴的阿里巴巴旗下經營支付寶的螞蟻集團上周六(26日)再被包括中國人民銀行的內地主要金融監管機構約談，更遭狠批「藐視監管合規要求」等4宗「罪」，要執行5大整改。分析相信，阿里股價短期內「凶多吉少」。

●美股道指上周四(24日)收報30,199點，升70點或0.23%；標指收報3,703點，升13點或0.35%；納指收報12,804點，升33點或0.26%。

●紐約2月期油收報每桶48.23美元，升11美仙或0.23%；布蘭特2月期油收報每桶51.29美元，升9美仙或0.17%。

●紐約2月期金收報每安士1,883.2美元，升0.27%。

●港股ADR指數上周四收報26,130點，跌255點或0.98%。

●英國富時100指數上周四收報6,502點，升6點或0.1%；法國CAC指數收報5,522點，跌5點或0.1%。

●在疫苗利好及央行大量放水下，高盛11月上調今年標指目標，自3,600點升至3,700點，同時估計標指在2021年底反彈16%至4,300點，2022年底達4,600點。

●11月人民幣國際支付佔比升至2%，創9個月新高。

●中國11月規模以上工企利潤按年增長15.5%。

●被批影響年輕人成長，內地下個打壓目標或是「盲盒」，泡泡瑪特料首當其衝。

●越南財長：今年GDP料增2.8%，冠絕新興國。

●外國傳媒報道，TikTok的英國業務2019年錄得1.195億美元(約9.28億港元)虧損，受廣告和市場營銷費用影響，這也給了外界了解這個視頻分享應用如何快速擴張的一個罕見機會。

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