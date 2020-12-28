【專家點評】沈振盈：港股乏力再升　宜不變應萬變

過去一周，港股市況仍然維持上落市格局，缺乏方向。主要原因是缺乏資金入市，加上臨近長假期，以及月尾期指結算，指數維持着窄幅上落。英國疫情惡化，一度對全球股市帶來震盪，但影響暫時短暫，似乎大市有「無形之手」承托。

由於市場成交已轉趨薄弱，故大戶較易調校指數的升跌。若單從恒生指數升跌來判斷大市，當然見到市底仍算有強力支持。但若從個股表現判斷，則見到個別板塊「散水」味道頗濃。自10月展開的升浪，利用的憧憬其實已全部反映在整季的升幅，大市要再上升，必須要有新的利好因素及消息。但筆者估計，在期指結算前，港股的上升動力仍欠奉，後市暫時仍未有太大的憧憬。

若從玄學角度分析，「冬至」後大市走勢轉淡，沽壓漸增。故此，恒指反彈乏力，一眾科技股亦出現顯著的跌勢。早前建議大家宜把握升勢套現獲利，部署上是正確的。本周日子仍好壞參半，大家宜不變應萬變，持盈保泰為上。

本周每日的股市走勢預測：周一(乙巳日)是天干屬木地支屬火，木生火之局，市況反覆上落；周二(丙午日)屬天干地支皆屬火，全火之局，走勢向好；周三(丁未日)為天干屬火地支屬土，火生土之局，市況轉淡；周四(戊申日)是天干屬土地支屬金，土生金之局，持續下跌；周五(己酉日)為假期。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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