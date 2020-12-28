新股專輯：建發物業本周四以介紹形式主板上市

於2020年12月23日，建發國際董事會已向合資格建發國際股東宣派建發國際分派。建發國際分派將按照合資格建發國際股東各自在記錄日期於建發國際的持股比例，完全以實物分派方式向彼等分派合共11.76億股股份(相當於公司的全部已發行股份)予以滿足。根據建發國際分派，合資格建發國際股東將有權就於記錄日期每持有1股建發國際股份獲發1股股份。

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