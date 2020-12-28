【專家點評】潘梓生：商品來年炒風未止　仍存兩憂慮

商品市場今年第4季迎來強勢，除了天然氣出現明顯調整外，差不多全部商品均於本季錄得升幅，銅價更於第4季累升近兩成。美元持續弱勢，加上疫苗對市場帶來重大樂觀情緒，均是商品價格近期的推手。由於大部分商品價格仍低於年初水平，故投資者仍期待2021年商品市場有更亮麗的表現。

在央行放水，投機情緒高漲下，商品價格指數在第4季升近9%。部分工業金屬更因環保概念帶動需求，美元弱勢，通脹預期，以及憧憬中國復甦下出現強勁升幅，而工業金屬指數第4季也漲近4成。事實上，短期市場樂觀情緒難以逆轉，加上央行提供充夠流動性，短期漲勢似乎難停止。

現時商品市場更大的擔憂在於兩方面，一是疫苗帶來的樂觀預期是否能夠實現，令市場繼續對疫情轉趨嚴重的情況視而不見；二是過去積聚多年的商品庫存會否迅速消減。過去幾年，商品基金的投資一直受到正價差的影響，在期貨轉倉當中以更高價格買入下期合約，影響基金回報，若來年商品庫存能如預期般得到明顯消耗，相信在更多資金湧入商品市場下，價格仍看高一線。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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