【專家點評】陳正犖：加元短線或續回調

不少主要貨幣都由今年高位回落，其中，美元兌加元亦由1.27以下水平，反彈至1.28以上。美元兌加元短線完成雙底形態，或進一步支持加元回調的看法。筆者預期，美元兌加元或提速反彈，並邁向至少1.2924至1.2929。

筆者維持明年將是有更多的正面風險偏好的一年，資金流出或從避險天堂(如美元、日圓、瑞士法郎)，流入風險貨幣(歐元及商品貨幣、新興市場貨幣)。加元將同樣受惠更正面的風險偏好環境，相信上升動力會在2021年持續，加上美元結構性轉弱，以及加拿大政府有可能繼續放寬其財政立場，同時加拿大央行再放鬆政策機會微，都為加元添上動力。

花旗預計，加拿大央行將於2021年中開始收緊買債計劃，2022年第一季或會加息，進一步支持加元，只是要留意年結倉位活動或令美元在窄幅上落，加上早前加拿大央行行長曾表達對加元強勢的關注，這或限制加元短期表現。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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