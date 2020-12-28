港股個別發展　大型科網股急挫　港交所創新高

港股低開高走，恒生指數曾倒升過百點，惟未能企穩26,500點水平，暫升幅收窄至50點。國企指跌70點，科技指數挫近300點，失守7900點關。主板成交約540億港元。

小米集團推出新手機，股價連升第5日，股價飆4%創33.75元新高。創新高的藍籌還有香港交易所及友邦保險，股價分別漲2%及3.7%。另外，重磅股中國移動升2.5%；工商銀行及建設銀行升2%及1.6%，合力支撐大市。

內地調查阿里巴巴觸發大型科網股沽售潮，阿里再跌5%；騰訊跌5.4%；美團挫6%；京東集團跌3%。京東健康及阿里健康急跌逾13%及11%。

內地官媒建議監管部門進一步規範「盲盒」經營模式，「盲盒」第一股泡泡瑪特急挫16.4%，低見72.05元。

啓明醫療、亞盛醫藥、康方生物、康寧傑瑞、諾誠健華、沛嘉醫療今日獲納入港股通範圍，股價漲2.8%至15%。

【09:20】阿里騰訊捱沽 金融股力頂

港股聖誕假期後偏軟，恒生指數周一(28日)開市跌98點，報26,288點；國企指數跌57點，報10,372點；科技指數跌79點，報8,063點。

大型科網股拖低大市，被內地調查的阿里巴巴再跌3.8%報219.4港元，是表現最差藍籌。騰訊跌近3%報539.5元；美團跌2.2%報273元；京東集團跌0.7%報323元。小米集團繼續獨強，開市升0.7%報32.7元。

金融股靠穩，友邦保險升0.5%；滙豐控股升0.2%；中國平安升0.1%；工商銀行及建設銀行無起跌。

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