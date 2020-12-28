中國經濟：2020年5G手機銷量佔比將超75%

內地傳媒引述中國信息通信研究院發布的數據顯示，今年首11個月，內地手機市場總體出貨量累計2.81億部，其中國內市場5G手機累計出貨量1.44億部，佔比51.4%。單計11月份，內地市場5G手機出貨量已佔同期手機出貨量的68.1%。

報道引述中國工程院院士鄔賀銓表示，目前內地建設開通的5G基站已超70萬個，預計全年5G手機銷量在手機整體銷量中的佔比可達到75%以上。

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