【高盛推介】恒指低開高走 貼價牛熊推薦
2020年12月28日 10:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周四(24日)上升。有報道指引述消息，指美國總統特朗普簽署涉資9,000億美元的疫情紓困方案。恒指於上周四半日市之下升43點。今早則在長假期後低開98點後反彈，現報26,447點，升60點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周四繼續部署熊證，錄得約620萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(56775)，與現價有約450點收回距離。並可留意收回價稍遠，在25,400至25,600點附近的活躍條款恒指牛(54733)，及恒指牛(50005)。遠牛選擇可留意屬低面值的恒指牛(53790)，與現價有約1,450點收回距離。
恒指牛(56775)，收回價25,968點，行使價25,868點，換股比率10,000，槓桿比率34.9倍，高槓桿貼牛。恒指牛(54733)，收回價25,618點，行使價25,518點，換股比率10,000，槓桿比率24.3倍，活躍條款。
恒指牛(50005)，收回價25,418點，行使價25,318點，換股比率10,000，槓桿比率20.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。恒指牛(53790)，收回價25,000點，行使價24,900點，換股比率20,000，槓桿比率15.7倍，低面值遠牛。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(60451)，與現價有約200點收回距離。並可留意收回價稍遠，在26,700至26,900點間的恒指熊(60068)，及活躍條款恒指熊(64488)。遠熊選擇可留意屬低面值的恒指熊(53805)，與現價有約800點收回距離。
恒指熊(60451)，收回價26,638點，行使價26,738點，換股比率10,000，槓桿比率85.8倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。恒指熊(60068)，收回價26,734點，行使價26,834點，換股比率10,000，槓桿比率68.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(64488)，收回價26,895點，行使價26,995點，換股比率10,000，槓桿比率48.2倍，活躍條款。恒指熊(53805)，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率30倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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