郭明錤：市場對Apple Car太樂觀　未係時候買相關概念股

蘋果公司(Apple Inc.)據悉計劃在短期內推進電動汽車的生產計劃，帶動公司股價大漲。然而，被譽為「地表最強蘋果分析師」的郭明錤卻認為，市場對Apple Car過於樂觀，並警告當下買進相關概念股的風險極高。

郭指出，最新的調查顯示Apple Car三大方面存在不確定性，包括推出時間、供應商或規格、以及Apple在電動車(EV)/自駕車市場競爭力的不確定性。他對於全球資本市場的概念股因Apple Car消息而股價大漲不感意外，但因上述三個不確定性，認為近期概念股的股價漲勢僅屬短期現象。

Apple Car的第一個不確定性是推出時間，他認為市場對Apple Car的發布時間表過於樂觀，預計即使一切開發順利，最快也要等到2025至2027年推出。因EV/自駕車市場變化與Apple對品質的高標準，故若Apple Car發布時間延後到2028年後亦非意外。

針對供應商/規格的不確定性。他認為，目前所謂的Apple Car概念股僅是市場自行臆測，而非真正的Apple Car供應商。同時因EV/自駕車技術規格仍在演變，故現階段要談Apple Car最終規格言之過早。若依據其最樂觀預測，即Apple Car將在2025至2027年推出，則供應商或規格最快也需至2023至2025年才有初步決定。

最後，Apple在EV/自駕車市場競爭力方面，雖然市場目前已臆測Apple Car可能硬件規格，但相信Apple Car若要成功，關鍵不在硬件，而是大數據或人工智能(AI)。而目前為止，Apple並沒有在既有產品上展現出顯著的大數據或AI競爭優勢。

他提醒，市場對Apple Car抱有高度期待，雖然Apple具備多種競爭優勢，但在新事業並非一帆風順。Apple Car未來若然要成功，關鍵在大數據或AI，而非硬件。他又補充，我們對Apple Car最大的顧慮之一是，當Apple Car上市時，目前的自駕車品牌均至少累積5年以上的大數據並有利於深度學習或AI，關注後來者Apple需如何克服此落後的差距。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020