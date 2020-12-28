新冠肺炎：商業管理模式變革　如何提高員工生產力？

新冠肺炎疫情影響近一年，迫使不少政府和企業重新思考和重塑管理，對傳統工作模式帶來巨大衝擊，企業宜研究如何善用資源，提提升員工效能。外媒引述去年牛津大學賽德商學院(Saïd Business School)、麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology)和鹿特丹伊拉斯姆斯大學(Erasmus Universiteit Rotterdam)一項研究顯示，若員工感幸福，生產率可提高13%，而當員工更快樂時，工作速度更快。

報道引述WrikeM一項針對英、美、法、德約一千名員工的情緒研究發現，使員工感到快樂的活動，有酬工作排名只是倒數第2，超過一半美國與英國員工減薪換快樂工作，而最快樂的員工最重視的是彈性工作時間和企業文化，最不快樂的員工最重視的才是薪酬。

那員工如何可提高幸福感？報道引述荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學研究團隊分析1972至2019 年之間發表的61項幸福培訓研究結果發現，大多數員工的幸福感訓練都有效。報告指出，員工參加幸福訓練課程後，幸福感平均提高5%，而最有效的訓練方式是認知重構、目標設定、笑瑜伽、練習回顧幸福源頭、情緒意識訓練和冥想的訓練最有用。

相關研究的結論是，對那些尋求更令人滿意的生活的人，建議採取某種形式的幸福訓練。正因快樂的員工往往能提升生產力，故企業為員工提供這種培訓技術是可取的。

亦有龍頭互聯網企業管理人表示，讓員工幸福的最關鍵作為，是更開明的領導風格，疫後要做的不只是讓人們重新工作，各級管理者必須擺脫深深植根於辦公室文化的指揮和控制風格。企業如何在疫下檢討管理模式，提升生產力，是值得研究的課題。

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