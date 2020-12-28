日央行會議摘要：將探討政策框架有效性及持續性 或作微調

外電報道，日本央行政策委員會成員將探討改善當前政策框架有效性和可持續性的方式，因為疫情明確顯示需要將其寬鬆政策保持更長時間。

日本央行於12月17至18日政策會議的意見摘要顯示，由9個成員組成的委員會仍致力於2%的通脹目標以及其債券孳息率控制和資產購買的總體政策框架，惟該行認為需要進行微調。

報道引述其中一位成員表示，該行應帶着不讓日本經濟陷入通縮的決心評估其策略、政策工具和溝通方式，並指出日本一再未能保持經濟有序復甦。會上該行呼籲對其超寬鬆政策進行評估，調查結果可能會在明年3月會議上發布。

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