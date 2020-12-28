【專家點評】陳政深：海爾智家現價具中線吸納價值
2020年12月28日 10:36
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環球宏觀投資市場氣氛正面，美股在長假期前夕做好。歐美多地採取新一輪的封鎖，加上美國總統特朗普拒絕簽署新刺激經濟方案，理論上均為負面消息，但基本上未有太大影響股市，反映美股後向仍具動力，這方面對港股而言仍屬正面。港股在上周四(24日)只有半日市，資金明顯由新經濟股份再次流入舊經濟股份，令恒指不致走低。
展望一月份，預料美股仍會持續破頂，對港股後市應有帶動作用。惟短線技術上，恒指雖然在26,000點至26,100點的圓頂頸線支持區覓得支持，但仍欠上破動力，26,600點之關口不易攻破，在本周餘下的幾個交易日，料指數仍在26,100點至26,600點區間上落。
個股方面，海爾智家(06690)上周以介紹形式上市。公司為內地家電龍頭，產品主要為冰箱、冷櫃、廚電、洗衣設備等，同時提供智慧家庭全套化解決方案。海爾智家早前完成私有化旗下海爾電器(01169)，代價為每1股H股海爾智家另加1.95元，最終成功在股東大會上獲99.99%的股權通過。
海爾智家主要有三大業務，分別為中國智慧家庭業務、海外智慧家庭業務，以及其他生活小家電，是次資本市場動作不涉及集資，但既然來港上市，未來必有動作，而資金的籌集，應涉及更長遠的布局，能予人有一定憧憬。估值上，海爾智家目前市值631億元，其半年營業額957億人民幣，純利28億人民幣，市盈率10倍左右；在港股市場，類近的小家電製造商JS環球生活(01691)市值504億元，半年營業額15億美元，純利8,100萬美元，市盈率40多倍；再比較環球同業，據《彭博》數據，環球大型家電企業市銷率約1.4倍，海爾智家對基金有一定吸引力，中線值得睇高一線，現價吸納有值博率。
艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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