【專家點評】陳政深：海爾智家現價具中線吸納價值

環球宏觀投資市場氣氛正面，美股在長假期前夕做好。歐美多地採取新一輪的封鎖，加上美國總統特朗普拒絕簽署新刺激經濟方案，理論上均為負面消息，但基本上未有太大影響股市，反映美股後向仍具動力，這方面對港股而言仍屬正面。港股在上周四(24日)只有半日市，資金明顯由新經濟股份再次流入舊經濟股份，令恒指不致走低。

展望一月份，預料美股仍會持續破頂，對港股後市應有帶動作用。惟短線技術上，恒指雖然在26,000點至26,100點的圓頂頸線支持區覓得支持，但仍欠上破動力，26,600點之關口不易攻破，在本周餘下的幾個交易日，料指數仍在26,100點至26,600點區間上落。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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