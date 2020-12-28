【理財百科】龔成：剩男剩女愈來愈多？認識男女市場學…

剩男剩女是近年的社會現象，當中的成因有很多，而其中一個就是市場價值的問題，這不只是表面上的供求失衡問題，更是自身價值與市場價值的分歧而產生的問題，從而出現無法配對的結果。

● 如同推銷自己

無論是男找女還是女找男，都是市場學的問題，找不到對象往往由於不了解市場，例如認為自己有很高的價值，因而要求找到高價值的對象，可惜的是，這高價值是自己認為，而不是市場認為。

首先講女性，女性的價值的確可以不斷提升，但市場價值卻不同，女性的市場價值絕對有時限性，這個時限令女性的市場價值逐漸降低。當你將自己放在市場時，就要了解市場需要甚麼，自己的市場價值在那裏。決定市場價值的是市場，決定男性市場價值的是女性，決定女性市場價值的是男性。

男性大多重表面，所以年齡就是影響女性市場價值的其中一個要點，因此女性要留意自己「時間值」的消耗。另外，外貌身材同樣是市場(即男士)所關心的，故要適度在這方提升，創造市場價值，當中要點是了解市場想要甚麼。

市場(男士)是否要你的高學歷？是否想要你的工作能力？是否要你的高收入？相信這未必是市場最想要的，擁有這些不是問題，但若想自己有市場，除這些價值外更需要市場真正想要的。

例如男士想找一個懂得關心別人、照顧別人、能夠與他溝通、性格樂觀、懂得尋找別人的優點、能夠在心靈上幫到這男士、會讚許這位男士的，這些都是不少男士想要。女性只要做到這些要點，已能為自己創造市場價值。大家當然要有自己的特點、自己的性格，但當放在市場時，就無可避免要知道市場所需要的，並為自己創追市場價值，無論男或女都是一樣。

而男士找不到對象的原因，其中一個亦是價值與市場價值的不同，自以為自己有很多強項，很有價值，可惜市場(即女士)卻不認同。

例如某些男士太專注於自己的興趣，又或專注於自己的世界，而忽略了一基市場基本需要的，如很整天對著電腦、打機、看動漫、影相，但卻不理會自己的外表，不愛打扮，不善溝通，這便是忽略了女士所要求的。

● 從對方心態去想

因此，男士一定要掌握女士基本想要的，基本的打扮、整潔、溝通技巧等，而更進一步當然是提升自己的市場價值，即一些女士較會喜歡的特質，如有主見、健談、有領導能力、性格積極向上、有責任心、有相當的見識、浪漫、擁幽默感等。因此，男士要明白女士想要的，並作出適度的配合，這才能為自己提升市場價值。

除性格外，亦有一些較為條件性的項目是有市場價值，雖然有些人認為這些事很表面，但實情是不少女士心中都重視，這的確是市場所需求的，若果能提升這些部分，就是為自己創造市場價值。

例如男士有一定的經濟能力，不錯的薪金，已經置業，擁有不錯的職位，有社會地位，擁有權力等，這都是不少女士所喜愛的，因此男士只要提升這些要點，就是提升市場價。

無論男或女，都要了解市場想要的價值，而不是自己以為的價值。其實這亦是相處之道，不要單從自己的角度出發，而是多從對方的角度出發，思考別人想要的。

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