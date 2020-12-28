【瑞通推介】阿里挫半成 資金即市撈好倉
2020年12月28日 10:48
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（Getty Images圖片）
瑞通認股證牛熊證銷售部：英國與歐盟達成脫歐後貿易協議，道指上周四(24日)收報30,199點，升70點或0.2%。恒指在聖誕假期前收報26,386點，升43點或0.1%，恒指今(28日)早低開後獲承接，轉升過百點，一度重上26,500點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四淨流出逾3,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約920萬元，反映投資者預期後市偏淡。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
內地對阿里巴巴(09988)涉嫌壟斷行為立案調查，拖累其股價連日受壓。阿里上周四在成交急增下急瀉8.13%收市，至228.2元，跌穿250天線，當日其沽空金額急增至27.06億元，沽空比率17%。今早曾再挫逾5%，低見215元水平，回至7月初水平，14日RSI已跌至超賣區內。自中央經濟工作會議提出明年重點任務是「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，阿里暫連跌六個交易日，累挫逾15%，市場亦正消化阿里旗下螞蟻集團被金融管理部門約談的消息。另阿里巴巴公布兩年期回購計劃總額由60億美元上調至100億美元。阿里好倉上周四錄超過8,400萬元淨流入，淡倉同日則有逾5,300萬元淨流出。
阿里巴巴捱沽，同系阿里健康(00241)亦受牽連，上周四重挫10.9%收市，報23.65元，連失10天和20天線，短期上升軌亦受破壞。阿里健康今早跌勢未止，再瀉逾12%，回落至21元以下整固，跌穿50天線，考驗100天線(20.79元)的支持力。早前有券商料阿里健康可借母企資源擴大產品線、拓展供應及服務商網絡。上周四有約340萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾40萬元淨流出。
美國原油庫存下降，加上疫苗加強全球經濟復甦的憧憬，帶動油價持續回穩，母企被美國制裁的中海油(00883)已由今月上旬低見的6.5元，反覆回升至上周四的7.34元，重返20天線附近。今早再升近3%，重上7.5元之上的水平，留意50天線(7.74元)為首個阻力。上周四有逾160萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。
瑞聲科技(02018)擬分拆誠瑞光學於內地獨立上市，刺激股份上周四在成交配合下最多飆逾9.6%至44.95元，創一個月高，收市仍升7.0%，報43.9元，一舉收復10天、20天和50天線。瑞聲今早再升逾2%，逼近45元，下一阻力留意11月高位47元。上周四有逾50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近10萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
海油價外、中短期購(27192)，行使價8.98元，2021年3月到期，實際槓桿7.7倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指N類牛證(54166)，收回價25,810點，槓桿比率35.3倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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