【專家點評】周樂樂：市場氣氛回暖，關注高景氣度行業

過去一周，市場情緒在逐漸回暖，除科創50指數下跌外，其他主要指數均收漲。其中，中小板與創業板漲幅超過2%，遠強於上證與上證50。申万一級行業中，13個漲15個跌，最強前三行業是休閒服務、電氣設備、國防軍工，最弱前三行業是傳媒、計算機、通信。數據上看，市場結構性行情明顯，資金流入成長性好或者景氣度高的行業，單純低估值或順周期炒作因疫情憂慮加劇而降溫。

市場消息來看，最近有一些短期偏空因素持續擾動市場，但不影響市場回暖。中央提出 「強化反壟斷和防止資本無序擴張」等工作內容，上周四阿里巴巴涉嫌壟斷被立案調查，螞蟻集團再次被金融管理部門約談等，利空互聯網科技股板塊。市場普遍預期互聯網平台遭嚴監管，將導致未來業務擴張受到限制，影響增速。

筆者認為監管目標在於規範，而非打壓民營經濟與互聯網科技，除了個別重點被監管的企業外，其他遵守規則且符合國內產業發展方向的互聯網科技企業影響不會太大。互聯網金融是重點監管方向，不利於互聯網金融業務中長期發展，短期利好傳統金融業。

另外，社融數據寬鬆見頂、信用增速回落、CPI數據低於預期等利淡因素，市場解讀為內需不足，不利於投資者風險偏好。然而，在經濟復甦動力減弱，國外利空消息也偏多的情況下，國內貨幣政策不會系統性收緊，央行一再強調維持市場流動性充裕，且經濟復甦趨勢仍在。更要的是，國家大力發展資本市場的動力仍在，金融監管部門上週表示引導各類中長期資金流入資本市場，上交所與深交所發布退市新規在流程、財務、披露等內容做了優化。這些因素仍對A股核心資產有較大支撐。

行業上看，市場對偏好高景氣度或者成長性好的行業。中國發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，清晰描繪中國2060年前實現碳中和的路線圖，為新能源汽車與新能源產業鏈的相關企業描繪中長期成長機會。國產大飛機進入適航試飛階段，順利完成後將交付大飛機使用，這將是國內軍工產業重大發展突破，為大飛機產業鏈開拓中長期成長機會。

綜上所述，儘管近期市場出現利空擾動，但是無論國家政策、經濟復甦趨勢，還是國家意志，仍對A股有較大支撐。市場氣氛開始回暖，短期的擾動有望帶來介入良機。近期可關注政策預期較高或景氣度可持續的新能源與軍工板塊，也可關注低估值與基本面有到明確拐點的銀行與保險板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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