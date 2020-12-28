港股格局：李偉傑指恒指年結料守穩二萬六關

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，恒指在聖誕假期後未見出現大調整幅度，料短期內仍以整固格局為主，暫維持26,000至26,800點區間上落，年結可望守穩二萬六關。他指市場關注美國新任總統拜登上場後，能令中美關係破冰，若兩國關係好轉，料港股才會有新突破。

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