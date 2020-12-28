港股格局：李偉傑指恒指年結料守穩二萬六關
2020年12月28日 10:50
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，恒指在聖誕假期後未見出現大調整幅度，料短期內仍以整固格局為主，暫維持26,000至26,800點區間上落，年結可望守穩二萬六關。他指市場關注美國新任總統拜登上場後，能令中美關係破冰，若兩國關係好轉，料港股才會有新突破。
內地反壟斷法亦困擾大市，阿里巴巴(09988)是被調查對象之一。李指當局未公布對阿里巴巴的罰則，公司是否需要重組亦是未知之數，要有進一步消息，前景才會明朗，料股價會調整至200港元水平，萬一失守該支持位，有貨投資者可考慮減磅，無貨的話，應待有好消息才撈底。
港交所(00388)繼續破頂，李認為是資金追入不受中美關係及內地法規影響的股票有關，不過不建議現價追入該股，因勝算不高，待回調至接近10天線約400元才考慮。
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