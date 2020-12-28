【高盛推介】阿里連跌6日 購證牛證可吼
2020年12月28日 10:54
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)在上周四(24日)半日市之下大跌逾8%。今日(28日)長假期後繼續下跌，早上低開約3.9%後跌幅擴大，最低見215.2元，為近半年低位。現報216元，跌約5.3%，顯著落後大市兼為連續第六日下跌，累計至今跌逾16%。阿里公布，董事會已授權增加公司的股份回購計劃總額至100億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低追捧好倉，當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約7,200萬元，為同期最多資金流入的認股證相關資產。牛證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,400萬元。認沽證則於過去5個交易日共錄得約1,000萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價240元以下、2個月期以上產品中，槓桿最突出的阿里購(15000)。中年期選擇可留意屬約6個月期或以上產品中，槓桿最突出的阿里購(26936)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(63962)，與現價有約16元收回距離。遠牛選擇則可留意屬活躍條款的阿里牛(69044)，與現價有約28元收回距離。
阿里購(15000)，行使價229.08元，2021年03月24日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、行使價240元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年06月23日到期，實際槓桿5.8倍，約6個月期或以上產品中，槓桿最高。
阿里牛(63962)，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，高槓桿貼牛。
阿里牛(69044)，收回價188.18元，行使價186.18元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，活躍條款遠牛。
另一方面，由於目前市場上的價外認沽證選擇不多，投資者如看淡及計劃部署，可考慮選擇價內證，例如屬近期活躍條款的阿里沽(20819)。熊證方面可留意屬遠熊的低街貨阿里熊(57746)，與現價有約64元收回距離。
阿里沽(20819)，行使價242.2元，2021年3月18日到期，實際槓桿4倍，活躍條款。
阿里熊(57746)，收回價280元，行使價282元，換股比率500，槓桿比率3.2倍，低街貨遠熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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