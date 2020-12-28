【期權攻略】陳偉明：分注撈騰訊

港股上周在聖誕假期前夕波幅收窄至不足500點，聖誕假期過後，又準備迎接元旦新年假期，本周港股仍然只有三日半市，在濃厚節日氣氛下，預期港股繼續上落市局面大約在26,000點至26,700點徘徊，市場繼續注視變種新冠病毒及疫苗的進展。

另一方面，雖然上周美國國會通過近9,000億美元的財政紓困方案，但美國總統特朗普仍未簽署相關法案，主要原因是因為特朗普認為向民眾派錢600美元不足夠，要求增加至2,000美元。市場觀望眾議院今日嘗試就加碼派錢方案進行投票的結果以及特朗普今日會否簽署刺激經濟法案。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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