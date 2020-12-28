印尼承諾2023年前恢復財赤上限於3%　惟購買疫苗開支大

外電引述印尼高級經濟官員表示，由於疫情影響印尼今年通過緊急法取消了赤字上限，將今年的預計赤字擴大至GDP的6.3%。惟隨着疫苗面世，未來將承諾逐步減少預算赤字，以恢復財政紀律。

報道引述印尼財政部財政政策負責人Febrio Kacaribu在雅加達表示，政府將在明年縮小資金缺口，並在2023年之前，將赤字上限恢復至國內生產總值(GDP)的3%。

印尼政府預計，今年經濟將收縮2.2%，2021年恢復增長5%；2021年的預算赤字定為GDP的5.7%，但最新印尼總統表示新冠肺炎疫苗將免費提供給民眾，或會增加政府庫房的負擔。

截至11月底，印尼財政部僅完成了今年稅收收入目標的77%，比去年同期下降了18%以上。這不僅是因為經濟衰退，加上較低的公司稅率，以及在疫情期間提供的各種財政激勵措施，都給稅收帶來了壓力。未來印尼或需要進行改革，以提高稅率增加稅收。去年，印尼的稅率不到GDP的10%，與當地同類國家相比較低。

事實上，印尼決策者如何重返財政紀律作為重中之重，因此影響投資者對該國主權債券的信心及相關的信用評級。日本信用評級機構--Japan Credit Rating Rating Agency Ltd.重申印尼的信用評級，並在12月22日維持「穩定」的前景，理由是政府承諾到2023年將預算赤字控制在GDP的3%以下。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020