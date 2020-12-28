特朗普簽署紓困及開支法案　金價升抵1900美元

美國總統特朗普簽署紓困及開支法案，加上日本緊急宣布封國，引發市場恐慌情緒升溫，現貨金價於亞洲時段一度升抵1,900美元關口，最新回落至1,894.85美元，升0.6%。白銀價格更飆3.5%，至每安士26.83美元。

Natixis分析師Bernard Dahdah稱，特朗普簽署了法案是個好消息，然而即使他不簽署，候任總統拜登也將通過該法案，因此認為金價目前不會出現任何下行。

美國總統特朗普於周日(27日)晚終署9,000億美元(約7.02萬億港元)的疫情紓困法案和1.4萬億美元(約10.9億港元)的政府開支法案，意味數以百萬計民眾能恢復領取失業救濟金，同時令聯邦政府避過周二(29日)的停擺危機。

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