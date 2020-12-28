【專家點評】梁彥穎：金價短期橫行整固

美國的紓困法案繼續難產，特朗普威脅國會若不把法案中個人支票發放金額由600美元上調至2,000美元，將會堅持不簽署有關法案。雖然反對黨支持特朗普的建議，惟眾議院共和黨否決了提案。此外，投資者仍然擔憂美國疫情惡化，疫苗接種遇上阻礙，運送及分發不如預期般順利，現已接種人數與2,000萬的目標相差甚遠。枉勿論要達致群體免疫，疫苗接種比率需要高達9成。若再加上免疫效果不理想，美國經濟復甦將無從落實。雖然如此，本周假日氣氛濃厚，加上大部分基金已做對沖，相信標普500將繼續在3,665至3,730範圍横行。

恒指期貨方面，25,800支持位非常堅固，加上12月期貨尚餘3日。若星期一低開，投資者可考慮買入期指、264,00至26,600牛跨或26,600認購期權，等待一旦期指上升突破26,800即可套利。但一月期貨陰霾密布，一月期貨長倉需三思而行，若主意已決，惟需加重對沖。

美國紓困法案未通過，美匯稍稍回調反彈，但澳元兑美元始終有機上試0.7700。因此，投資者可趁澳回調至0.7300至0.7450值博低位買入澳元，亦可用美元掛鈎於此水平。

金價短期應在1,850至1,900範圍橫行，待整固後，有機會慢慢再次挑戰上次2,000美元高位。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

(以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排)

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