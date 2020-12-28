英國：正尋求與澳洲及美國等達成貿易協議

英國繼與歐盟達成脫歐貿易協議後，英國外交大臣Dominic Raab昨(27日)表示，現正尋求與澳洲、美國及印太地區國家達成貿易協議。

外電報道，Dominic Raab於英媒撰文指，英國正在尋求與從澳洲到美國等全球多個國家達成貿易協議，特別是在印太地區，這在未來是個有巨大成長的市場，並指明年1月英國首相約翰遜(Boris Johnson)將訪問印度，以加強英國與世界上最大民主國家的經濟聯繫。

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