港元拆息︰1個月回落至0.22613厘
2020年12月28日 11:52
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息報0.03884厘；1星期升至0.10643厘；與樓按相關的1個月回落至0.22613厘；3個月為0.36196厘。
28/12/2020
隔夜 0.03884厘
1 星期 0.10643厘
2 星期 0.12214厘
1 個月 0.22613厘
2 個月 0.28375厘
3 個月 0.36196厘
6 個月 0.54268厘
12 個月 0.70429厘
24/12/2020
隔夜 0.03774厘
1星期 0.06893厘
2星期 0.15429厘
1個月 0.25000厘
2個月 0.28589厘
3個月 0.36304厘
6個月 0.54339厘
12個月 0.70286厘
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