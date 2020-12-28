新冠肺炎：網購興起加疫情打擊　南韓美容產業風光不再

南韓美妝席捲亞洲，這鼓「韓流」無人不識，而主導的南韓企業，包括南韓護膚及化妝品龍頭Amorepacific集團。可隨着一場全球疫情擊，改變人們的生活習慣及對美妝的需求，該集團第三代掌舵手——徐慶培(Suh Kyung Bae)及其家族的身家下跌至36億美元(折合約280億港元)，較2017年的約80億美元唔見一大截。

外媒引述Samjong KPMG在9月發表的報告，從2010年到2014年，外國公司至少花費2.15億美元(約16.7億港元)收購南韓的化妝品公司。在隨後的5年中，南韓成為全球第4大美容產品出口國，交易額激增至50億美元，其中不包括未公開金額的交易。當中，Estee Lauder於2019年11月首收購亞洲美容品牌--Have＆Be Co。高盛集團亦購買了GP Club的少數股權，該俱樂部以面膜聞名。聯合利華，L'Oreal和其他跨國公司亦先後涉足南韓化妝品企業投資。

不過，疫情嚴重打擊美容業景氣，各地的限聚以及在家工作安排，大大減少化妝產品需求，實體店關閉，化妝品在女性的日常工作中不再那麼重要。外媒引述市場研究公司Mintel的數據顯示，美國是南韓化妝品出口的第三大市場，今年的美容零售額料下降7%以上，另疫下旅行限制亦切斷了大筆中國遊客和散裝免稅商品的消費流量。

此外，隨着網購的興起，中國客戶有更多接觸全球品牌的機會，並且對本地生產的產品愈來愈感興趣。為應付潮流，化妝品巨頭L'Oreal在2020年上半年的銷售額下降了12%，今年推出了300種數碼服務，其中包括現場美容教程。

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