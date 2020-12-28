港股格局：葉尚志料明年初繼續整固

周一(28日)恒指窄幅上落。第一上海首席策略師葉尚志表示，恒指明年初將難以擺脫整固狀態。

11月大市由24,000點升至27,000點，皆因市場對經濟復甦有預期，而12月開始恒指出現整固，惟波動性不大，指數徘徊在26,000點至27,000點之間，明年初市場比較留意經濟復甦進展，因此指數走勢難預測。

大型科網股急挫，但他指規範業務政策主要影響龍頭股份，早前市場對龍頭股份的業績增長預期高，目前正在處於調整階段，他建議投資者不妨再等待時機，趁低吸納。

另方面，部份板塊已向上突破，包括受惠於政策面的內需消費股，相信這些股份長遠能避免美國制裁風險。

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