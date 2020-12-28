【專家樓評】黃漢成：香港現移民潮冇有怕！

近日不少人考慮移民，其實香港從來都是自由港，人口來去進出本是尋常事，上世紀50、60年代，大批國內難民湧港，為香港帶來各路資金、技術、人才和勞動力，致使香港得以蓬勃發展；97回歸前後，不少專業人士移民他國，騰出來的職位則令到不少下層職員得以晉升，為社會帶來一股強勁的上游力；有一句成語叫「流水不腐」，人才需要流轉，讓一些真正愛港之人或有意來港發展的人留在這裏建設，香港方能重新出發。

美聯工商舖行政總裁 黃漢成

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