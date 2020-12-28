建業新生活1億人幣收購泰華錦業的51%股權

泰華錦業為中國河北省衡水市的物業管理公司。截至2020年8月31日為止，泰華錦業的在管總建築面積約為9.38百萬平方米及總建築面積儲備約為3.10百萬平方米。

該集團認為，收購事項將透過進一步擴大集團的在管物業組合以及使其客戶群更多元化為本集團帶來協同效應，與集團的長期發展戰略一致，亦符合公司及其股東的整體利益。

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