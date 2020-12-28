新加坡與新西蘭數碼經濟協議將於明年1月7日生效

外媒引述新加坡貿易和工業部(MTI)聲明指，新加坡與新西蘭的數碼經濟夥伴關係協議(DEPA)將於明年1月7日生效。

今年6月，新加坡與新西蘭及智利簽署DEPA，而與新西蘭的協議是其中一部分。透過與智利和新西蘭的合作夥伴關係，三者進行數碼化交易或開展業務時，新加坡企業有望取得更高的效率，更高的信任度以及降低的成本或數碼障礙。

MTI表示，加拿大最近還表示有興趣開始加入DEPA的探索性討論，新加坡表示歡迎，期待與加拿大和其他志同道合的夥伴合作，加強連通性，以在數碼經濟中創造更多機會。此外，英國和新加坡計劃在明年初就一個數碼經濟協議啟動談判，該協議的重點是金融科技，網絡安全和跨境數據自由流通等關鍵領域。另新加坡也已開始與南韓就《韓新數碼夥伴關係協定》進行談判。

DEPA建立了數碼貿易的通用規則，並促進了在數碼經濟中新興問題上的合作，促進不同國家的數碼系統之間的互操作性。透過充分利用DEPA，新加坡逐步建立其廣泛的自由貿易協議和其他數碼合作主導網絡。

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