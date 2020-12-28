分析：市場擔心不良貸款問題　料明年內地銀行集資遇困難

外電報道，隨着市場關注明年將有一波不良貸款打擊內銀行業，內地銀行業將面臨籌集資金的困難。

新冠肺炎以來，內銀行業的表現差勁，因當局敦促銀行犧牲利潤來幫助實體經濟。展望明年，當貸方結束與疫情相關的貸款寬容期，使借款人暫停還款或減少利息支付的措施停止，內銀的不良貸款急升勢成市場焦點。

報道引述國際評級機構--惠譽的數據顯示，今年前11個月，內地銀行業籌集了1.2萬億元人民幣的資金，遠低於2019年全年的1.5萬億元人民幣。券商國盛證券估計，這26家上市銀行可能需要在2021年補充資本至少1.25萬億元人民幣。

惠譽亞太金融機構董事Vivian Xue表示，整個內銀行業的籌集資金的壓力仍然很大，未來幾年，中國最大的銀行將需要籌集大量資本或吸收虧損的債務。

該機構又預計，到2024年底，為滿足巴塞爾協議設定的要求，4大銀行--中國工商銀行，中國建設銀行，中國農業銀行和中國銀行，將面臨4.7萬億元人民幣的吸收虧損債務的缺口，這假設包括貸款在內的風險加權資產每年將增長8%。

儘管中國今年有2,000億元人民幣的地方政府特殊債券旨在幫助區域性銀行注資，但中國的4,000多家規模較小且未上市的銀行對資金的需求更為迫切。籌集資金的工具包括二級債券，大型銀行的永久債券，公開發行股票，戰略性資本注入以及小型貸方的政府主導投資。只是，近月出現的企業信用債災，不利發債集資，變相收窄了集資的門路。

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