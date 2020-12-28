港交所2020年大豐收！慈善基金啟動半年就籌到呢個銀碼...

港交所主席及港交所慈善基金主席史美倫表示，慈善基金體現了港交所對可持續發展和服務社區的承擔，亦是推行該所價值觀的實踐之一。係上市發行人慷慨解囊與大力支持下，慈善基金能夠捐款資助香港最需要幫助的群體。透過呢個慈善計劃，希望可以為香港創造更美好的未來，為香港的長期發展作出貢獻。

港交所喺慈善項目上，向來都不吝嗇。該慈善基金由港交所直接資助，也歡迎私人及企業捐款，亦會透過該所嘅「股份代號慈善計劃」籌款。即係批准上市嘅新股或交易所買賣產品(包括交易所買賣基金(ETF)和槓桿及支向產品)，可以捐錢揀「stock code」。心水清嘅讀者可能有疑問，以前揀stock code係捐錢畀香港公益金㗎喎，咁合作開嘅公益金去咗邊呢？咪就成為咗「香港交易所慈善夥伴計劃」管理人，史美倫仲話，好高興能透過香港交易所慈善夥伴計劃，與香港公益金建立更緊密的長期慈善夥伴關係，攜手實現目標。

「香港交易所慈善夥伴計劃」支援其成員機構中，部分能夠惠澤本地社區、為社會帶來正面，而且可持續發展影響嘅長期項目。今年獲批資助項目有10個，其中理財教育佔2個，分別喺香港家庭福利會「智慧錢」及安徒生會「童話理財寶庫」。

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