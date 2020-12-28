石藥集團2款藥品調整將降價逾五成
2020年12月28日 12:41
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石藥集團(01093)公布，集團已就丁苯酞軟膠囊及丁苯酞氯化鈉注射液(商品名：恩必普)的醫保支付標準參與了與國家醫療保障局的談判。跟據國家醫保局於2020年12月28日發布的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2020年)》通知，丁苯酞軟膠囊及丁苯酞氯化鈉注射液的新醫保支付標準分別定為每粒3.36元人民幣及每支139元人民幣，較目前的全國最低售價分別降低55.6%及51.3%，於2021年3月1日生效。由於醫保支付標準的調整，該等產品的全國售價亦會相應調整至新醫保支付標準的水平。
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