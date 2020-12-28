宏利：全球經濟料呈「K形」復甦　亞洲及新興市場領軍

宏利投資管理發表2021年投資展望，預期亞洲及新興市場將引領環球經濟復甦，但不同市場及行業之間的增長持續分化，可能會導致環球經濟出現「K形」復甦。

宏利投資管理環球首席經濟師Frances Donald表示，新冠肺炎疫情造成的環球性衰退，其中一個最主要的特點是，對服務業造成的衝擊相對較大，但對製造業造成的影響卻小得多。該公司將此稱為「K形」復甦。展望2021年，在疫情期間提供生活必需品的行業(如製造業及科技業)將會持續增長，而受供需關係影響較大的行業(如零售業及服務業)可能會繼續下滑。

Donald預期，整體而言美元持續走弱，加上各大央行可能在未來6個月保持鴿派，將為亞洲市場提供更為重要的推動力。由於低利率環境可能還會持續10年左右，因此投資者可能需要承擔更多的風險，並利用以往較少持有的高收益工具(如基礎設施及農業)，以獲取所追求的收益。

宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲指出，亞洲股市一般較已發展市場股市折讓30%，且未來盈利增長預期將近高雙位數字。原因是亞洲依然受惠於外部需求，尤其是已發展市場的增長將獲得財政政策支持，進而支持亞洲出口。2021年下半年之前，預期亞洲半數人口將接種疫苗，意味着邊境將會重新開放，亞洲的增長將會恢復。再加上供應鏈搬遷，以及《區域全面經濟夥伴關係(RCEP)》自由貿易協定得以實施，預期區內貿易可將實現增長。

陳續稱，中國仍將是2021年的亮點，而相較於東南亞，則更看好北亞市場，部分原因是中美關係可能緩和、美元走弱將對該區域的順週期貨幣產生積極影響，以及中國與環球其他地區的增長差異將有機會導致更多資金流入中國。

行業方面，該公司認為，受疫情影響，加上企業需要採納人工智能、自動化、5G及生物科技等新技術以維持增長，相關新科技將會繼續表現強勁。隨着世界各國更加重視氣候變化問題，電動汽車、電池儲存產品及供應鏈等與可持續發展相關的行業將受到更多關注。經濟復甦在望，周期股及價值股值得關注，比如房地產行業的股票。

另外，宏利投資管理亞洲區(日本除外)定息產品部副首席投資總監Murray Collis認為亞洲債券更受投資者青睞。

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