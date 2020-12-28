保誠推「惠您．抗疫基金」　撥500萬支援受疫情影響人士

鑑於香港近日爆發的第四波新型肺炎疫情，保誠繼早前為香港市民提供免費「新型冠狀病毒保障」後，今日(28日)宣布撥出500萬港元支援保誠「惠您．抗疫基金」，透過Pulse by Prudential健康應用程式為受新型肺炎疫情影響人士提供支援。

由即日起至2021年1月14日所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，只需透過Pulse完成所需登記，若於2021年3月31日或之前確診新型肺炎及符合申請資格，即可申請10,000元資助，暫緩因疫情帶來的財務負擔。

登記保誠的「惠您．抗疫基金」，只需免費下載Pulse並以香港流動電話號碼登記帳戶，然後進入「惠您．抗疫基金」的登記專頁，輸入及遞交所需個人資料即可。申請人於成功登記後隨即會收到官方確認電郵。

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