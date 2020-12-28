中企海外併購規模勢創十三年最低　拉美成主要投資地區

外電引用統計數據顯示，今年中資企業海外併購規模僅有311億美元，為2007年以來最低水平，預計將連續第4年下降。值得留意的是，針對拉美的交易規模為77億美元，比歐洲和美國加起來要多。

報道指出，由於疫情使歐美的戰略產業容易成為惡意收購的目標，再加上國家安全方面的擔憂，中資企業買家今年在歐美受到日益嚴格的審查。因此，中國買家將注意力轉至拉美，而當地多年來的政治和社會動盪局勢使部分外國公司離場，為中資企業創造了戰略投資的機會。

馬德里Comillas Pontifical University國際經濟學教授Alfredo Arahuetes表示，中國買家以相當優惠的價格找到優質資產，這種趨勢可能會持續數年。桑坦德亞太區負責人Antony Hung表示，對於一些需要大量資本支出的拉美大型企業，中國買家能拿出真金白銀去投資。而中資公司將拉美併購看作是一個更遠大計劃的開端，真正目標是投資於這些資產，為所有利益相關人士提高長遠價值。

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