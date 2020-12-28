暖化加劇：2020全球氣候災害損失高達1.1萬億元

有統計顯示，2020年全球10大氣候災害引起的承保損失高達1,500億美元(約1.17萬億港元)，超過2019年的災害損失金額，並奪走至少3,500條人命，導致1,350多萬人流離失所，反映全球暖化的長期影響。

外媒引述全球非政府組織Christian Aid發表一份名為「「Count the cost of 2020: a year of climatebreakdown」的年度統計報告顯示，2020年是氣候崩潰的一年，且這些氣候災害負擔不成比例地落在貧窮國家身上。報告援引11月知名醫學期刊Lancet的研究表示，在低收入國家，受氣候影響的極端事件所造成的經濟損失中，只有4%有保險，相較之下，高收入經濟體則為60%。

2020年破紀錄出現30個有命名的大西洋颶風，至少造成400人喪命和410億美元災損，而全球未來可能看到更多這樣的風暴。此外，2020年10大極端天氣事件中，就有5宗與亞洲異常多雨的季風有關。中國和印度今夏洪水氾濫，季風季節連續第2年出現異常降雨，與氣候如何影響降水的預測一致。其中，洪患是孟加拉史上數一數二嚴重，超過1/4國土都泡在水中。

美國加州、澳洲乃至俄羅斯西伯利亞偏遠地區燃起熊熊野火，延燒範圍破紀錄，也符合全球暖化趨勢。隨着氣溫節節攀升，這類情況還會加劇。澳洲2019年底至2020年初的野火危機前所未見，不僅燒毀了20%森林，數以千萬計野生動物更是難逃死劫。

此外，相較於一個世紀前，歐洲發生致命熱浪的機率更是攀升將近100倍。外媒引述世界氣象組織秘書長Petteri Taalas表示，以往屬於「百年一見」的熱浪和洪災，如今變得愈來愈常見。

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