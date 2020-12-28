寶馬冀將電動車銷量比重升至20%　大增充電據點

外媒報道，德國寶馬(BMW)集團執行長Oliver Zipse接受專訪時表示，BMW正計劃加速電動車產量，顯著提高電動車數量，在2021至2023年之間將較原先規劃的多生產25萬輛電動車。

Zipse指出，希望在2023年，每5輛BMW賣出的汽車就有1輛是電動車，約為總產量的20%，而在今年的比例約8%。他強調加速充電基礎設施很重要，從現在開始，每周應該新增1.5萬個私人充電據點，1,300個公共的充電據點。

關於電動車方面，他認為BMW i3系列還沒到產品周期末端，將繼續發展，預計2023年BMW將有25個電動車款上路，其中有一半將是純電動車，例如7系列、5系列或iX休旅車或i4系列。集團旗下MINI品牌亦會有電動車，Zipse又提到轎車和跑車市場的萎縮以及休旅車需求擴張，看好電動休旅車的增長。

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