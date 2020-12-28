內地客1.5億元購凱旋門「大宅門」　啃辣稅4500萬元

九龍站凱旋門錄大額成交，據註冊處資料，屋苑摩天閣中層A室「大宅門」單位，以1.5億港元連兩個車位登記售出，買方為ETERNAL HARMONY MANAGEMENT LIMITED，公司董事黃少奕HUANG, SHAOYI，為漢語拼音，料為內地人士。是次以公司名義入市，故此要支付合共樓價30%的辣招稅，涉額多達4,500萬元。

區內代理指出，上址實用面積1,955方呎，是次成交呎價約7.67萬元，單位於7月份以約1.6億元叫價放售，終減價1,000萬元成交。原業主為TAK FAT FASHIONS LIMITED，於2007年以5,580萬元買入單位，持貨13年帳面獲利約9,420萬元。

該盤摩天閣25至59樓為「大宅門」單位，全屋苑只有21伙，撇除內部轉讓，對上一宗成交追溯至2018年9月，當時一個高於上址數層的同類單位，連一個車位以近2億元易手。而今次成交連兩個車位，但做價更平，相比之下跌價近25%。

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