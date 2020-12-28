阿里成箭靶！螞蟻集團何去何從？離不開這3大情景…

兩個月前，全球投資者寄望從螞蟻集團可能創下的全球最大IPO中大賺一筆，誰知這宗IPO竟然撻Q，大小戶都見財化水！目前，中國監管部門已要求該集團整頓其從理財、消費信貸到保險在內的各項金融科技業務，並回歸支付服務商的身份。雖然監管部門沒直接要求分拆，但就強調該該集團須充分理解改革業務的必要性，「盡快制定時間表」，可見其噩夢未完…

面對治理不合格、蔑視監管要求、從事違規套利，並且利用市場優勢地位排斥競爭對手，損害消費者權益等批評，該集團表示，將成立改革工作小組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。

外電報道，市場預計該集團是次整頓的力度，可能有以下3個不同的情景：

第1個是較樂觀的情景，即監管部門僅重申他們對金融業務的監管權，警示網絡公司，無意大舉改革。

第2個是較悲觀的情景，較麻煩的狀況是監管部門採取行動分拆螞蟻集團，這將令其股東結構變得複雜。具體可能是要求該集團分拆獲利較高的理財、信貸和保險業務，另組一家金融控股公司，並面臨更嚴格的監管。

如果該集團只剩低支付業務，想像空間顯然大減。雖然其支付服務一年處理達17萬億美元(約132億港元)交易金額，但網絡支付很大程度上一直在蝕錢，須要大力補貼，借助支付服務來交叉銷售理財和信貸等產品。

第3個情景是最惡劣的，即該集團須放棄理財、信貸和保險，不再做這些業務。包括餘額寶平台在內的理財業務為該集團貢獻了15%的營收，花唄、借唄在內的信貸業務是其營收的最大驅動力，在今年上半年貢獻了總收入的39%，向大內地約5億人提供貸款服務，這意味企業、經濟和市場都要承受短痛。

11月，阿里巴巴和騰訊仍是中國價值最高的公司，可好景不常有，隨着監管收緊，兩者股價受壓，阿里的沽壓尤大。眼前這一個挑戰，是這兩家科創巨企發展的一個里程碑，到底往後可更上層樓，抑或發展已屆高峰，未來只會愈做愈縮？向來投資中國，政策風尚是最難預估亦最難應付，大家只有拭目以待！

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020