新股專輯：達豐設備擬趕年內招股　明年1月掛牌

內地塔式起重機(俗稱天秤)服務供應商達豐設備已於12月中旬通過上市聆訊。消息透露，該公司擬於今年年底前招股，明年1月掛牌。富強金融資本為獨家保薦人。

該公司目前擁有1,008台天秤，另持有41項天秤相關實用新型及發明註冊專利。截至2020年6月底止3個月盈利2,759.9萬元人民幣(下同)，按年倒退5.34%；收入按年上升8.02%至2.04億元，天秤租賃的收入佔比為54.7%，其次為天秤起重服務，佔44.3%。

值得留意的是，新加坡天秤及相關零部件生產商永茂集團(新加坡股份代唬：BKX)為該公司的最大天秤及零部件供應商，並持有公司控股股東Tat Hong China約11.6%股權。而公司非執行董事孫兆林連同其家族成員，透過Sun & Tian Investment Pte.Ltd.間接持有永茂集團的約57.4%權益；非執行董事兼董事會主席黃山忠連同Chwee Cheng控股股東組別的其他成員透過Tat Hong Holdings間接持有永茂集團的約24%權益，故永茂集團被視為公司的關連人士。

集資所得將用於購買天秤；購買揚州維修中心的設備及進行基礎工程；招聘更多具備特殊技能的人才；償還部分銀行借款；營運資金及作一般企業用途。

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