二手成交：海逸豪園兩房減價102萬元易手

利嘉閣余美寶表示，紅磡海逸豪園9座中層B室，實用面積561方呎，兩房間隔，今年11月放盤，原叫價1,200萬元，減價102萬元或約8.5%，以1,098萬元沽出，呎價19,572元。

據悉，原業主於1998年11月以約379.2萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約718.8萬元，升值約1.9倍。

屋苑本月至今暫錄約9宗二手成交，平均實用呎價18,400元，現時有約230個放盤，兩房單位最低入場價由910萬元起。

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