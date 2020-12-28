脫歐倒數：英國政府促企業做好準備

英國脫歐過渡期將在12月31日23時正式終止，隨着英國脫歐過渡期僅剩數日就要結束，英國政府敦促企業，必須為英國脫歐做好準備。

外電報道，英國與歐盟上周達成脫歐貿易協議，讓英國可繼續以零關稅和零配額進入歐盟單一市場，但英國脫歐後勢必會造成混亂。英國內閣辦公室部長Michael Gove發表聲明，指英歐貿易協議已達成，挑戰和機會將隨着重大改變而來，企業必須對英國脫離歐盟單一市場和關稅同盟有所適應，業者和公民需要對實行及程序上的改變做好準備，做好這些最終準備的時間非常短。

原本英國脫歐日期為2019年3月29日，脫歐過渡期原本則同意是在英國脫歐後21個月內，保持英歐雙方既有貿易關係不變，但後來英國脫歐日期延至2020年1月31日，脫歐過渡期並未隨之延長，故在上周六(26日)1,000多頁的英歐貿易協議全文公布後，業者只有不到1周的時間來因應新規定。

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