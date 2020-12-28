跑馬地禮頓山享馬場景單位以6900萬元易手

市場再錄大額二手豪宅成交，利嘉閣劉玉麟透露，跑馬地禮頓山3座中層A室單位，實用面積約1,461方呎，採四房套連工人套間隔，外望享馬場景觀。單位原先開價7,000萬元，減價100萬元或約1.4%，以6,900萬元易手，呎價約47,228元。據悉，原業主於2011年3月以約5,000萬元購入單位，持貨至今約9年，轉手帳面獲利約1,900萬元或約38%。該盤本月至今累錄約兩宗二手成交個案，現時約有24個放盤，入場費由3,980萬元起。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020