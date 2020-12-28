三星市值首度超越台積電　專家料5G浪潮下前景樂觀

南韓三星電子周一(28日)股價向好，收市升逾1%，以收市價計算，市值達4,751億美元，超越台積電約4,701億美元，為今年7月17日以來首次。專家預計，隨着5G行動通訊和人工智能(AI)市場增長，晶片代工業2021年的前景將更樂觀。

外媒報道，台積電股價在今年下半年飆約63%，但由於三星為綜合設備製造商，其業務獲益於記憶體晶片價格回升，加上代工業務強勁，因此其股價在市場上的估值較好。外界預期，三星電子的旗艦產品DRAM，將在2021年首季進入另一個超級周期。

報道續稱，三星在今年獲得高通的合約，將使用5納米製程生產高通新一代旗艦手機晶片Snapdragon 888。三星也獲得了英偉達(Nvidia)的圖形處理器(GPU)訂單。有分析師指出，雖然台積電在晶片代工業中達55.6%的市佔率，遠超過三星的16.4%，但三星的銷售增長潛力卻領先台積電。

隨着5G行動通訊和AI市場增長，晶片代工廠正迎來大量無晶圓廠公司的5G通訊晶片和GPU訂單，預計對晶片代工業來說，2021年的前景將會更樂觀。專家預測，2021年晶片代工業的銷售額，將從2020年的15.4萬億韓圜激增超過20%。

全球半導體行業格局今年產生巨大變化，就市值而言，英特爾(Intel)今年市值達1,929億美元，業界排名從第3跌至第5位。英偉達位居第3位。

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