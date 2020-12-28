【市後重點睇】美匯下試90關　道期升逾百點

美匯指數跌至90.1；港匯反覆處7.7521；離岸人民幣(CNH)報6.5223；美元兌日圓報103.46；歐元升上1.2230；英鎊處1.3572。金價觸及1,900美元後回軟，最新報1,886美元。油價微跌，布油企51.17美元；紐油報48.16美元。道指期貨升139點。

●市後關注點

-23:30 美國12月達拉斯聯儲銀行商業指數

-阿里成箭靶！螞蟻集團何去何從？離不開這3大情景...

●英國：正尋求與澳洲及美國等達成貿易協議。

●特朗普簽署紓困及開支法案，金價升抵1,900美元。

●印尼承諾2023年前恢復財赤上限於3%，惟購買疫苗開支大。

●日央行會議摘要：將探討政策框架有效性及持續性，或作微調。

●郭明錤：市場對Apple Car太樂觀，未係時候買相關概念股。

●新加坡與新西蘭數碼經濟協議將於明年1月7日生效。

●新冠肺炎：網購興起加疫情打擊，南韓美容產業風光不再。

●暖化加劇：2020全球氣候災害損失高達1.1萬億元。

●分析：市場擔心不良貸款問題，料明年內地銀行集資遇困難。

●中國經濟：

-2020年5G手機銷量佔比將超75%。

-中企海外併購規模勢創十三年最低，拉美成主要投資地區。

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