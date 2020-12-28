歐股早市上揚　諾基亞獲5G合約股價靠穩

美國總統特朗普最終還是簽署了疫情紓困法案和政府開支法案，加上英國和歐盟之間宣布簽訂了貿易協議，歐股早市向好，德股報13,789點，升1.49%；法股報5,570點，升0.88%；英股因假期休市。

英國脫歐過渡期將在12月31日23時正式終止，隨着過渡期僅剩數日就要結束，英國政府敦促企業，必須為英國脫歐做好準備。英國與歐盟的貿易協議仍需獲得英國和歐盟議會的批准。

網絡設備供應商諾基亞(Nokia)被泰國移動營運商Telenor集團旗下的dtac選定為其第一個5G營運合作夥伴，覆蓋泰國北部和東北部地區。諾基亞股價升0.41%。

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