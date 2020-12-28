分析：2021年投資中國須注意3大風險...

外媒引述巴倫周刊(Barron's)報道指，長期而言，中國雖有商機，但與中國相關的投資風險在日益上升，2021年投資中國須注意3大風險。

首先，中美貿易戰和科技戰將持續開打。外電引述Conning全球首席投資策略師Rich Sega表示，中美貿易緊張仍是投資中國的風險之一。美國總統特朗普對中國許多產業課徵的關稅依舊存在，而即將上任的拜登政府取向如何尚未可知。在拜登執政下，中美關係不太可能解凍，但他認為，與特朗普相比，拜登以關稅作為武器的可能性較低。

此外，美國可能透過商務部實體清單之類的工具，繼續限制中國科技。拜登政府可能任命有技術背景的商務部長人選。

還有，「可變利益實體」(VIE) 也可能遭到美國加強審查。VIE指境外註冊上市實體，與境內業務營運實體分離，而中國政府對某些產業限制外資控股權；在美國通過加強上市中企會計監督的法規後，美國料將加強關注VIE結構的問題。

最後，美國在2021年對中國採取的首波行動，可能和人權有關，或涉及新疆和香港，須加以注意事態發展，會否演變成重大地緣政治風險。

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