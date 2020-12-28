【產經直播】龍頭科網股勢頭差 要清倉過年？
2020年12月28日 16:26
東網電視更多新聞短片
受龍頭科網股下跌拖累，港股周一(28日)反覆向下，收市跌0.273％，收報26,314點。
新華社發文指批評「盲盒」，會衍生上癮、賭博心理，以及滋生畸形消費，呼籲內地要作出監管。消息拖累泡泡瑪特(09992)低開10.5%見77.15元，其後愈來愈跌愈有，最低見72.05元。一旦行業被實施嚴厲監管，對泡泡瑪特影響有多大？
小米(01810)將於周一(28日)發布新產品－小米11智能手機，股價在同日先高後回，並且破頂高見33.75元，而單計本月亦已累升不少。無貨想追切勿心急，但吼實咩位入至穩陣？
俗稱「B仔股」的未有盈利生物科技股周一(28日)獲納入港股通，入圍包括啓明醫療(02500)、亞盛醫藥(06855)、康方生物(09926)、康寧傑瑞(09966)、諾誠健華(09969)和沛嘉醫療(09996)。哪隻最能吸引北水垂青？
《東網Money 18》找來宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020